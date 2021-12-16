"Из другой галактики и из моего города"

Нападающему ПСЖ и сборной Аргентины Лионелю Месси посвятили мурал в его родном городе Росарио.

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На мурале семикратный обладатель "Золотого мяча" изображен в футболке сборной Аргентины. Рисунок получил название – "Из другой галактики и из моего города". Автор намекает, что Месси – футболист с другой планеты.

Высота мурала составляет 69 метров. Символично, что рост футболиста – 169 сантиметров.

Над рисунком работали около месяца. Для мурала было использовано более 180 литров краски.

Мурал Лионелю Месси в Росарио / Фото из твиттера Мануэля

Видео мурала Месси в Аргентине