"Из другой галактики и из моего города"
Нападающему ПСЖ и сборной Аргентины Лионелю Месси посвятили мурал в его родном городе Росарио.
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На мурале семикратный обладатель "Золотого мяча" изображен в футболке сборной Аргентины. Рисунок получил название – "Из другой галактики и из моего города". Автор намекает, что Месси – футболист с другой планеты.
Высота мурала составляет 69 метров. Символично, что рост футболиста – 169 сантиметров.
Над рисунком работали около месяца. Для мурала было использовано более 180 литров краски.
Мурал Лионелю Месси в Росарио / Фото из твиттера Мануэля
Видео мурала Месси в Аргентине
- 2021 год был плодотворным для Лионеля Месси. Аргентинец выиграл с каталонской Барселоной Кубок Испании.
- Летом футболист поехал на Кубок Америки со своей сборной и одержал победу на турнире. Кубок Америки – первый крупный турнир, который Лео выиграл в составе сборной Аргентины.
- Впоследствии Месси сменил клубную прописку. Он объявил, что покидает Барселону и перешел во французский ПСЖ. Осенью Месси выиграл 7-й "Золотой мяч".