13 марта Черноморец сообщил, что Одесская ОГА разрешила проводить матч против Вереса со зрителями. Однако через сутки решение было отменено.

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Ради безопасности болельщиков

Военная администрация аргументировала свой запрет повышенным уровнем опасности в области на фоне постоянных атак российских террористов.

Накануне руководство ФК получило уведомление от ОВА о запрете проведения игры со зрителями. Причина понятна – повышенный уровень опасности в области. Клуб отменяет все ранее анонсированные мероприятия ради сохранения жизни и здоровья болельщиков, что для Черноморца является большим приоритетом,

– говорится в заявлении клуба.

Отметим, что накануне возобновления весенней части чемпионата "морякам" разрешили допустить на стадион 2000 болельщиков. Но для этого нужно было получить разрешение Одесской ОГА.

Российские террористы практически ежедневно атакуют Одессу шахедами и наносят ракетные удары. 6 марта во время совместного визита Президента Украины Владимира Зеленского и премьера Греции в Одессу город обстреляли баллистикой. В результате атаки погибло 5 человек.

Напомним, что без зрителей свои матчи проводит также Днепр-1. Во время домашнего матча "спортклубовцев" против львовского Руха воздушная тревога раздавалась трижды.

К слову. Одесский Черноморец еще не выигрывал в 2024 году. Команда Романа Григорчука вырвала ничью в поединке с Оболонью (1:1) и потерпела два поражения от Динамо (0:1) и Ворсклы (0:1).