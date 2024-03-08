Днепр-1 – Рух 0:1

Гол: Сарапий, 5 (авт.)

Львовский клуб агрессивнее начал поединок. Что привело к голу уже на 5-й минуте встречи. Мяч предательски от Сарапия срикошетил в сетку владений Волынца. Рух повел в счете благодаря автоголу защитника Днепра-1 – 0:1, пишет 24 Канал.

К теме Битва борцов за еврокубки: онлайн-трансляция матча УПЛ Днепр-1 – Рух

Видео автогола Сарапия

Даже после забитого гола подопечные Пономарева не сбавили темпа в атакующих действиях.

Хозяева поля смогли ответить остротой на 12-й минуте, когда Ледвий справился с ударом Горбунова в дальний угол.

Острота была после очередного углового Руха. Дидык лучше всего сыграл на втором этаже после подачи от Плюмана. Совсем немного не хватило центральному защитнику, чтобы удвоить преимущество гостей из Львова.

"Желто-черные" больше владели преимуществом и были ближе ко второму голу, чем хозяева к равному счету.

Лишь под занавес первого тайма днепряне достойно ответили на активность соперника. Гуцуляк сбросил под удар Мирошниченко, удар которого парировал голкипера Руха.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе на табло гостей из Львова.

Враг трижды прерывал матч

Второй тайм начался с опозданием из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области. Матч возобновился в 14:30. На старте второй части встречи команды обменялись опасными моментами, но ни один из них не закончился голом.

Далее Виталий Пономарев прибегнул к заменам, чтобы освежить игру и сменить травмированного Дидыка, которому досталось еще в конце первого тайма.

Очеретько пытался забить после передачи от Филиппова – выше ворот.

Пихаленок мог сравнивать счет, но не вышел победителем из дуэли против Ледвия. Не реализовал свой момент и Адамюк. Центрбек пробил головой мимо ворот.

Самый острый момент днепрян в матче был после экватора второго тайма. Ледвий парировал выстрел Гуцуляка в ближний угол, после чего мяч ни Кивинди, ни Сарапию не удалось прошить сетку ворот Руха. Удар последнего заблокировал футболист "желто-черных".

Филиппову тоже не удалось переиграть голкипера Руха, который поймал кураж.

За чуть более, как 10 минут до конца встречи главный арбитр дал свисток. Воздушная тревога снова охватила Днепропетровскую область, поэтому матч в третий раз был прерван. Футболисты и другие участники поединка ушли в укрытие.

В 16:55 возобновился многострадальный матч в Днепре.

У днепрян оставалось чуть более 10 минут, чтобы спастись от поражения. Футболисты Максимова играли в несвойственную им сумбурную игру, ведь время, чтобы отыграться оставалось совсем мало. Рух же надежно играл в обороне и высоко встречал атаки хозяев.

Федор мог удваивать преимущество Руха и закрывать матч. Однако Волынец парировал выстрел в упор от игрока львовского клуба.

Финальный свисток зафиксировал минимальную и неожиданную победу львовян в Днепре 0:1.