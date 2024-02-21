Сегодня, 21 февраля, сообщили об определенных количественных ограничениях на посещение матчей клубов УПЛ зрителями. Это произошло в соответствии с требованиями Министерства молодежи и спорта и его рекомендаций по созданию рабочих групп, которые определяют возможность присутствия болельщиков на каждой арене.
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Сколько болельщиков может попасть на матчи УПЛ
- Динамо – 2000
- Черноморец – 2000
- Оболонь – 1500
- Полесье – 1470
- Верес – 1200
- Александрия – 1150
- Минай – 880
- Ворскла – 850
- Рух – 500–800
- Шахтер 500–800
- Кривбасс – 700–720
- Колос – 500
- Заря – 500
- Металлист 1925 – 500
- ЛНЗ – 450
- Днепр-1 – матчи будут проходить без зрителей
Александрия уже начала продажу билетов
Александрия стала первым клубом УПЛ, которая начала продавать билеты на домашние матчи чемпионата после начала полномасштабного вторжения.
20 февраля клуб сообщил о продаже билетов на своем сайте. Также их можно приобрести в кассах КСК "Ника" в пятницу, 23 февраля, и в день матча.
Стоимость билета составляет 100 гривен. Людям с инвалидностью 1 и 2 групп, а также участникам боевых действий (УБД) при наличии удостоверения предоставляется бесплатный проход.