Сегодня, 21 февраля, сообщили об определенных количественных ограничениях на посещение матчей клубов УПЛ зрителями. Это произошло в соответствии с требованиями Министерства молодежи и спорта и его рекомендаций по созданию рабочих групп, которые определяют возможность присутствия болельщиков на каждой арене.

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Сколько болельщиков может попасть на матчи УПЛ

Динамо – 2000

Черноморец – 2000

Оболонь – 1500

Полесье – 1470

Верес – 1200

Александрия – 1150

Минай – 880

Ворскла – 850

Рух – 500–800

Шахтер 500–800

Кривбасс – 700–720

Колос – 500

Заря – 500

Металлист 1925 – 500

ЛНЗ – 450

Днепр-1 – матчи будут проходить без зрителей

Обратите внимание! На данный момент киевские клубы, а также Металлист 1925 и Заря, еще не получили разрешения от военных организаций в своем регионе. В связи с этим, Заря проведет первый матч против "Ворсклы" в Житомире без зрителей.

Александрия уже начала продажу билетов

Александрия стала первым клубом УПЛ, которая начала продавать билеты на домашние матчи чемпионата после начала полномасштабного вторжения.

20 февраля клуб сообщил о продаже билетов на своем сайте. Также их можно приобрести в кассах КСК "Ника" в пятницу, 23 февраля, и в день матча.

Стоимость билета составляет 100 гривен. Людям с инвалидностью 1 и 2 групп, а также участникам боевых действий (УБД) при наличии удостоверения предоставляется бесплатный проход.