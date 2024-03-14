13 березня Чорноморець повідомив, що Одеська ОВА дозволила проводити матч проти Вереса з глядачами. Однак через добу рішення було скасовано.

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Заради безпеки вболівальників

Військова адміністрація аргументувала свою заборону підвищеним рівнем небезпеки в області на тлі постійних атак російських терористів.

Напередодні керівництво ФК отримало повідомлення від ОВА щодо заборони проведення гри з глядачами. Причина зрозуміла – підвищений рівень небезпеки в області. Клуб скасовує всі раніше анонсовані заходи заради збереження життя та здоровʼя вболівальників, що для Чорноморця є великим пріоритетом,

– йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що напередодні поновлення весняної частини чемпіонату "морякам" дозволили допустити на стадіон 2000 вболівальників. Але для цього потрібно було отримати дозвіл Одеської ОВА.

Російські терористи практично щодня атакують Одесу шахедами та завдають ракетних ударів. 6 березня під час спільного візиту Президента України Володимира Зеленського та прем'єра Греції до Одеси місто обстріляли балістикою. Внаслідок атаки загинуло 5 людей.

Нагадаємо, що без глядачів свої матчі проводить також Дніпро-1. Під час домашнього матчу "спортклубівців" проти львівського Руху повітряна тривога лунала тричі.

До слова. Одеський Чорноморець ще не вигравав у 2024 році. Команда Романа Григорчука вирвала нічию у поєдинку з Оболонню (1:1) та зазнала двох поразок від Динамо (0:1) та Ворскли (0:1).