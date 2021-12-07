Черная кошка перебежала дорогу: Шевченко назвал причины поражений Дженоа

Андрей Шевченко никак не может одержать дебютную победу во главе Дженоа. Украинский наставник назвал главные проблемы команды.

Шевченко: Очень жду, когда вернутся травмированные

Дженоа уже в течение 13 матчей не знает вкуса побед. И даже приход Андрея Шевченко не изменил ситуацию. В последний раз команда побеждала еще в сентябре в поединке с Кальяри (2:3).

Интересно Три преимущества Шевченко: совладелец Дженоа не отрицал приобретение клуба из Украины

Бывший наставник сборной Украины прокомментировал сложную ситуацию в команде и назвал основные причины поражения. По его мнению, Дженоа для победы не хватает кадрового потенциала. Также клуб столкнулся с плотным и серьезным графиком матчей Серии А.

Очень жду, когда вернутся травмированные, это касается всех, но в часности Ровелли и Стураро. Надеюсь, что перед дерби с Сампдорией в пятницу кто-нибудь вернется в состав. Понимаю, что фанаты просят побед, и мы сделаем все, чтобы добиться успеха в дерби. У нас сложный календарь, но двигаемся дальше,

– сказал Шевченко.

Сложная ситуация

После назначения украинского тренера "грифоны" потерпели три поражения – от Ромы (0:2), Милана (0:3) и Ювентуса (2:0). А еще однажды расписали "сухую" мировую с Удинезе (0:0). Клуб из Генуи еще не забивал под руководством Шевченко.