Черная кошка перебежала дорогу: Шевченко назвал причины поражений Дженоа
Источник:Gazzetta dello Sport
Андрей Шевченко никак не может одержать дебютную победу во главе Дженоа. Украинский наставник назвал главные проблемы команды.
Шевченко: Очень жду, когда вернутся травмированные
Дженоа уже в течение 13 матчей не знает вкуса побед. И даже приход Андрея Шевченко не изменил ситуацию. В последний раз команда побеждала еще в сентябре в поединке с Кальяри (2:3).
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Бывший наставник сборной Украины прокомментировал сложную ситуацию в команде и назвал основные причины поражения. По его мнению, Дженоа для победы не хватает кадрового потенциала. Также клуб столкнулся с плотным и серьезным графиком матчей Серии А.
Очень жду, когда вернутся травмированные, это касается всех, но в часности Ровелли и Стураро. Надеюсь, что перед дерби с Сампдорией в пятницу кто-нибудь вернется в состав. Понимаю, что фанаты просят побед, и мы сделаем все, чтобы добиться успеха в дерби. У нас сложный календарь, но двигаемся дальше,
– сказал Шевченко.
Сложная ситуация
После назначения украинского тренера "грифоны" потерпели три поражения – от Ромы (0:2), Милана (0:3) и Ювентуса (2:0). А еще однажды расписали "сухую" мировую с Удинезе (0:0). Клуб из Генуи еще не забивал под руководством Шевченко.
- Матч против Сампдории состоится 10 декабря. Шевченко попытается привести Дженоа к первой победе на глазах родных болельщиков под его руководством.
- Напомним, что поражение от Ювентуса опустило "грифонов" на еще одну позицию в таблице. Теперь Дженоа занимает предпоследнее 19-е место Серии А.
- После своего назначения украинский специалист сравнил сохранность прописки для Дженоа в Серии А с победой в Лиге чемпионов.