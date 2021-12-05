Ювентус – Дженоа 2:0

Голы: Куадрадо, 9, Дибала, 82

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Ювентус проводит довольно неудачный сезон, поэтому туринский клуб не был настроен терять очки в матче с аутсайдером Серии А – Дженоа. Этот тезис подтверждает статистика первого тайма: 14 ударов по воротам от Ювентуса против нуля у "грифонов".

Гол с углового в ворота Дженоа

"Старая синьора" довольно быстро вышла вперед. На 9-й минуте игры Хуан Куадрадо забил гол прямым ударом с углового. Игрок туринцев повторил гол Хакан Чалханоглу из Интера. Тот также отличился в 16-м туре.

Видео гола Куадрадо с углового

Еще в первом тайме "зебры" могли сделать счет разгромным. Но в течение одной минуты гостей из Генуи простили Маттейст Де Лигт и Альваро Мората.

Сразу после перерыва Дибала и Мората могли увеличивать преимущество своей команды. Но Пауло остро пробил мимо ворот, а удар Альваро потянул Сиригу.

Голкипер выручил Дженоа после того, как грубо в центре поля обрезались защитники. Сиригу выиграл у Дибала дуэль с глазу на глаз. Свое преимущество хозяева все-таки воплотили в гол на 82-й минуте. Дибала переиграл Сиригу из пределов штрафной.

Команда Шевченко за весь матч так и не нанесла ни одного удара по воротам Ювентуса! Туринцы же пробили в направлении ворот соперника 27 раз.

Неудачная серия Шевченко в Дженоа