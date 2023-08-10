Черкасский ЛНЗ отличился чрезвычайной активностью во время летнего трансферного окна. Дебютант УПЛ уже подписал контракты с рядом известных украинских футболистов. В поисках сильных исполнителей селекционеры клуба обратили внимание на легионера грузинской Дели Тьерри Гейла.

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Обидчик Ворсклы может оказаться в ЛНЗ

По информации источника, ЛНЗ ведет борьбу за трансфер талантливого вингера. Кроме дебютантов УПЛ на экзотического легионера претендуют топ-клубы Австрии, Польши и Греции.

Тьерри Гейл хорошо запомнился болельщикам полтавской Ворсклы. Именно гол игрока сборной Барбадоса поставил крест на еврокубковых перспективах команды Скрипника.

Отметим, что Гейл демонстрирует результативную игру в составе грузинской Дели. На счету вингера 16 голов в 45 матчах.

К слову. Тьерри Гейл может стать первым легионером из Барбадоса в чемпионате Украины. Национальная сборная небольшого островного государства в Карибском море никогда не хватала звезд с неба. В рейтинге футбольных сборных мира Барбадос занимает 166-е место. Однако это не значит, что в таких командах не могут появляться футбольные звездочки.