Черкасский ЛНЗ отличился чрезвычайной активностью во время летнего трансферного окна. Дебютант УПЛ уже подписал контракты с рядом известных украинских футболистов. В поисках сильных исполнителей селекционеры клуба обратили внимание на легионера грузинской Дели Тьерри Гейла.
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Обидчик Ворсклы может оказаться в ЛНЗ
По информации источника, ЛНЗ ведет борьбу за трансфер талантливого вингера. Кроме дебютантов УПЛ на экзотического легионера претендуют топ-клубы Австрии, Польши и Греции.
Тьерри Гейл хорошо запомнился болельщикам полтавской Ворсклы. Именно гол игрока сборной Барбадоса поставил крест на еврокубковых перспективах команды Скрипника.
Отметим, что Гейл демонстрирует результативную игру в составе грузинской Дели. На счету вингера 16 голов в 45 матчах.