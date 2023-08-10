Черкаський ЛНЗ відзначився надзвичайною активністю під час літнього трансферного вікна. Дебютант УПЛ вже підписав контракти з низкою відомих українських футболістів. В пошуках сильних виконавців селекціонери клубу звернули увагу на легіонера грузинської Діли Тьєррі Гейла.

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Кривдник Ворскли може опинитися в ЛНЗ

За інформацією джерела, ЛНЗ веде боротьбу за трансфер талановитого вінгера. Окрім дебютанта УПЛ на екзотичного легіонера претендують топ-клуби Австрії, Польщі та Греції.

Тьєррі Гейл добре запам'ятався уболівальникам полтавської Ворскли. Саме гол гравця збірної Барбадосу поставив хрест на єврокубкових перспективах команди Скрипника.

Зазначимо, що Гейл демонструє результативну гру в складі грузинської Діли. На рахунку вінгера 16 голів у 45 матчах.

До слова. Тьєррі Гейл може стати першим легіонером з Барбадосу в чемпіонаті України. Національна збірна невеличкої острівної держави в Карибському морі ніколи не хапала зірок з неба. У рейтингу футбольних збірних світу Барбадос займає 166 місце. Проте це не означає, що в таких командах не можуть з'являтися футбольні зірочки.