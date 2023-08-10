Черкаський ЛНЗ відзначився надзвичайною активністю під час літнього трансферного вікна. Дебютант УПЛ вже підписав контракти з низкою відомих українських футболістів. В пошуках сильних виконавців селекціонери клубу звернули увагу на легіонера грузинської Діли Тьєррі Гейла.
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Кривдник Ворскли може опинитися в ЛНЗ
За інформацією джерела, ЛНЗ веде боротьбу за трансфер талановитого вінгера. Окрім дебютанта УПЛ на екзотичного легіонера претендують топ-клуби Австрії, Польщі та Греції.
Тьєррі Гейл добре запам'ятався уболівальникам полтавської Ворскли. Саме гол гравця збірної Барбадосу поставив хрест на єврокубкових перспективах команди Скрипника.
Зазначимо, що Гейл демонструє результативну гру в складі грузинської Діли. На рахунку вінгера 16 голів у 45 матчах.