Полузащитник сборной Украины и французского Марселя Руслан Малиновский в ближайшее время вернется в Серию А. Он достиг принципиальной договоренности о контракте с итальянским Торино, об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

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Малиновский хочет вернуться в Серию А

По его информации, соглашение будет подписано до 2026 года, а Руслан за это время будет зарабатывать 2 миллиона евро в год. У Малиновского также выгодное предложение на руках от Бешикташа, но украинский футболист видит свое будущее именно в Италии.

Переговоры между Марселем и Торино продолжаются. Туринский клуб хочет арендовать экс-игрока Аталанты и включить в сделку опцию выкупа.