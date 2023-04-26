Борьба за чемпионство УПЛ: сравниваем календарь Шахтера, Днепра-1, Зари и оцениваем шансы
Чемпионская интрига в Премьер-лиге продолжает держать в напряжении. Реальных претендентов на победу двое, но и Заря имеет шансы совершить сенсацию. Предлагаем оценить соперников, с которыми претенденты на золото чемпионата еще сыграют в этом сезоне.
В чемпионате Украины 2022-2023 наступает решающая стадия. До завершения турнира осталось 8 туров, а борьба за чемпионство, места в Лиге чемпионов и других еврокубках в самом разгаре.
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Потеря очков Шахтера в дерби с Динамо возобновила напряжение в чемпионской гонке. Днепр-1 отстает от Шахтера на пять очков, но имеет поединок в запасе.
Турнирная таблица УПЛ за 8 туров до финиша (топ-тройка):
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|22
|16
|5
|1
|53:16
|53
|2
|Днепр-1
|21
|15
|3
|3
|46:19
|48
|3
|Заря
|22
|14
|4
|4
|45:27
|46
Заря тоже можно формально считать борцом за золото, но семь чистых баллов отставания делают ее шансы крайне низкими. 24 канал предлагает сравнить календари претендентов на золото чемпионата.
КАЛЕНДАРЬ КОМАНД
|ТУР
|ДАТЬ
|ШАХТЕР (53)
|ДНЕПР-1 (48)
|ЗОРЯ (46)
|23
|28-29 апреля
|Колос (г)
|Ингулец (г)
|Черноморец (д)
|24
|3 мая
|Минай (д)
|Металлист (д)
|Верес (д)
|25
|7 мая
|Александрия (г)
|Черноморец (г)
|Металлист 1925 (д)
|1
|11 мая
|-
|Александрия (д)
|-
|26
|12-14 мая
|Ингулец (г)
|Минай(г)
|Металлист (г)
|27
|19-21 мая
|Верес (д)
|Колос (д)
|Ингулец (д)
|28
|23-25 мая
|Заря (г)
|Ворскла (д)
|Шахтер (д)
|29
|27-29 мая
|Днепр-1 (д)
|Шахтер (г)
|Александрия (г)
|30
|3-4 июня
|Ворскла (г)
|Кривбасс (д)
|Минай(г)
На первый взгляд, календарь Шахтера выглядит более сложным. Вот почему:
- кроме очной встречи с Днепром-1, "горнякам" предстоит еще сыграть с неуступчивой Звездой, отобравшей очки в первом круге (2:2).
- Шахтер и Днепр-1 ждут битвы с непростыми Колоссом, Александрией и Ворсклой, но для дончан эти игры будут выездными
- календарь подарил Шахтеру сложную концовку, в трех последних турах подопечных Йовичевича ожидают Заря, Днепр-1 и Ворскла
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Поэтому календарь Днепра-1 выглядит более легким. Впрочем, и против него могут сыграть следующие факторы:
- тяжелая форма этого года – четыре победы в семи матчах и проигрыше Зари с Динамо
- очный матч против Шахтера в предпоследнем туре будет проведен не в Ужгороде, из которого команда не выезжала бы в последние шесть матчей
- У Днепра-1 есть лишний матч, еще и с непростой Александрией, которая борется за Лигу конференций, а это дополнительная нагрузка
- неуместным выглядит и выезд в Одессу против Черноморца, ведь перед и после него у днепрян матчи в Ужгороде.
Шансы Зари и прогноз Favbet
Что касается Зари, то для луганцев должны очень удачно сложиться звезды для того, чтобы она смогла выйти на первую ступеньку. Подопечным ван Леувена нужно самим выигрывать все игры, в том числе и горловой против Шахтера за три тура до финиша.
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При этом сами дончане должны еще дважды потерять очки, а Днепр-1 посыплется и начнет терять очки через каждый тур. Сам же календарь у луганцев неплохой. Большинство матчей будут дома (в Киеве), а самые сложные соперники - Шахтер и Александрия.
Букмекеры почти не сомневаются, что чемпионом Украины станет донецкий Шахтер. На команду Игоря Йовичевича выставлен коэффициент всего 1,04, в то время как на Днепр-1 – 8,50. Шансы Зари (15,00) и Динамо (50,00) выглядят сугубо символическими.