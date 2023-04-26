Борьба за чемпионство УПЛ: сравниваем календарь Шахтера, Днепра-1, Зари и оцениваем шансы

Чемпионская интрига в Премьер-лиге продолжает держать в напряжении. Реальных претендентов на победу двое, но и Заря имеет шансы совершить сенсацию. Предлагаем оценить соперников, с которыми претенденты на золото чемпионата еще сыграют в этом сезоне.

В чемпионате Украины 2022-2023 наступает решающая стадия. До завершения турнира осталось 8 туров, а борьба за чемпионство, места в Лиге чемпионов и других еврокубках в самом разгаре.

По теме Прекратят свое существование в случае вылета: коллектив находится на "красной территории" УПЛ

Потеря очков Шахтера в дерби с Динамо возобновила напряжение в чемпионской гонке. Днепр-1 отстает от Шахтера на пять очков, но имеет поединок в запасе.

Турнирная таблица УПЛ за 8 туров до финиша (топ-тройка):

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтер 22 16 5 1 53:16 53 2 Днепр-1 21 15 3 3 46:19 48 3 Заря 22 14 4 4 45:27 46

Заря тоже можно формально считать борцом за золото, но семь чистых баллов отставания делают ее шансы крайне низкими. 24 канал предлагает сравнить календари претендентов на золото чемпионата.

КАЛЕНДАРЬ КОМАНД

ТУР ДАТЬ ШАХТЕР (53) ДНЕПР-1 (48) ЗОРЯ (46) 23 28-29 апреля Колос (г) Ингулец (г) Черноморец (д) 24 3 мая Минай (д) Металлист (д) Верес (д) 25 7 мая Александрия (г) Черноморец (г) Металлист 1925 (д) 1 11 мая - Александрия (д) - 26 12-14 мая Ингулец (г) Минай(г) Металлист (г) 27 19-21 мая Верес (д) Колос (д) Ингулец (д) 28 23-25 мая Заря (г) Ворскла (д) Шахтер (д) 29 27-29 мая Днепр-1 (д) Шахтер (г) Александрия (г) 30 3-4 июня Ворскла (г) Кривбасс (д) Минай(г)

На первый взгляд, календарь Шахтера выглядит более сложным. Вот почему:

кроме очной встречи с Днепром-1, "горнякам" предстоит еще сыграть с неуступчивой Звездой, отобравшей очки в первом круге (2:2).

Шахтер и Днепр-1 ждут битвы с непростыми Колоссом, Александрией и Ворсклой, но для дончан эти игры будут выездными

календарь подарил Шахтеру сложную концовку, в трех последних турах подопечных Йовичевича ожидают Заря, Днепр-1 и Ворскла

Читайте также Луческу ставит палки в колеса Шахтеру: "горняки" потеряли очки в дерби с Динамо – видео голов

Поэтому календарь Днепра-1 выглядит более легким. Впрочем, и против него могут сыграть следующие факторы:

тяжелая форма этого года – четыре победы в семи матчах и проигрыше Зари с Динамо

очный матч против Шахтера в предпоследнем туре будет проведен не в Ужгороде, из которого команда не выезжала бы в последние шесть матчей

У Днепра-1 есть лишний матч, еще и с непростой Александрией, которая борется за Лигу конференций, а это дополнительная нагрузка

неуместным выглядит и выезд в Одессу против Черноморца, ведь перед и после него у днепрян матчи в Ужгороде.

Шансы Зари и прогноз Favbet

Что касается Зари, то для луганцев должны очень удачно сложиться звезды для того, чтобы она смогла выйти на первую ступеньку. Подопечным ван Леувена нужно самим выигрывать все игры, в том числе и горловой против Шахтера за три тура до финиша.

Стоит знать От Милевского до Левандовского: кто забил больше голов в матчах между Динамо и Шахтером

При этом сами дончане должны еще дважды потерять очки, а Днепр-1 посыплется и начнет терять очки через каждый тур. Сам же календарь у луганцев неплохой. Большинство матчей будут дома (в Киеве), а самые сложные соперники - Шахтер и Александрия.

Букмекеры почти не сомневаются, что чемпионом Украины станет донецкий Шахтер. На команду Игоря Йовичевича выставлен коэффициент всего 1,04, в то время как на Днепр-1 – 8,50. Шансы Зари (15,00) и Динамо (50,00) выглядят сугубо символическими.