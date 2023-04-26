У чемпіонаті України 2022-2023 наступає вирішальна стадія. До завершення турніру залишилось 8 турів, а боротьба за чемпіонство, місця в Лізі чемпіонів та інших єврокубках у самому розпалі.

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Втрата очок Шахтаря у дербі з Динамо відновила напругу у чемпіонській гонці. Дніпро-1 відстає від Шахтаря на п'ять очок, але при цьому має поєдинок у запасі.

Турнірна таблиця УПЛ за 8 турів до фінішу (топ-трійка):

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 22 16 5 1 53:16 53 2 Дніпро-1 21 15 3 3 46:19 48 3 Зоря 22 14 4 4 45:27 46

Зорю теж можна формально вважати борцем за золото, але сім чистих балів відставання роблять її шанси вкрай низькими. 24 канал пропонує порівняти календарі претендентів на золото чемпіонату.

КАЛЕНДАР КОМАНД

ТУР ДАТИ ШАХТАР (53) ДНІПРО-1 (48) ЗОРЯ (46) 23 28-29 квітня Колос (г) Інгулець (г) Чорноморець (д) 24 3 травня Минай (д) Металіст (д) Верес (д) 25 7 травня Олександрія (г) Чорноморець (г) Металіст 1925 (д) 1 11 травня - Олександрія (д) - 26 12-14 травня Інгулець (г) Минай (г) Металіст (г) 27 19-21 травня Верес (д) Колос (д) Інгулець (д) 28 23-25 травня Зоря (г) Ворскла (д) Шахтар (д) 29 27-29 травня Дніпро-1 (д) Шахтар (г) Олександрія (г) 30 3-4 червня Ворскла (г) Кривбас (д) Минай (г)

На перший погляд, календар Шахтаря виглядає складнішим. Ось чому:

окрім очної зустрічі з Дніпром-1, "гірникам" належить ще зіграти із непоступливою Зорею, яка відібрала очки у першому колі (2:2).

на Шахтар та Дніпро-1 чекають битви з непростими Колосом, Олександрією та Ворсклою, але для донеччан ці ігри будуть виїзними

календар подарував Шахтарю складну кінцівку, у трьох останніх турах на підопічних Йовічевіча очікують Зоря, Дніпро-1 та Ворскла

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Тому календар Дніпра-1 виглядає легшим. Втім і проти нього можуть зіграти наступні фактори:

важка форма цього року – чотири перемоги у семи матчах та програші Зорі з Динамо

очний матч проти Шахтаря у передостанньому турі буде проведений не в Ужгороді, з якого команда не виїжджала б в останні шість матчів

Дніпро-1 має зайвий матч, ще і з непростою Олександрією, яка бореться за Лігу конференцій, а це додакове навантаження

недоречним виглядає і виїзд до Одеси проти Чорноморця, адже перед та після нього у дніпрян матчі в Ужгороді

Шанси Зорі та прогноз Favbet

Що стосується Зорі, то для луганців мають дуже вдало скластись зірки для того, щоб вона змогла вийти на першу сходинку. Підопічним ван Леувена треба самим вигравати всі ігри, в тому числі і горловий проти Шахтаря за три тури до фінішу.

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При цьому самі донеччани" мають ще двічі втратити очки, а Дніпро-1 посиплеться і почне втрачати очки через кожен тур. Сам же календар у луганців непоганий. Більшість матчів будуть вдома (у Києві), а найскладніші суперники – Шахтар та Олександрія.

Букмекери майже не сумніваються, що чемпіоном України буде донецький Шахтар. На команду Ігора Йовічевіча виставлений коефіціент всього 1,04, тоді як на Дніпро-1 – 8,50. Шанси Зорі (15,00) та Динамо (50,00) виглядають суто символічними.