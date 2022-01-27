Чемпионские прогнозы Стаховского для Свитолиной и Костюк
Источник:Folga’
Сергей Стаховский завершил профессиональную карьеру теннисиста. Спортсмен рассказал о будущем Элины Свитолиной и Марты Костюк.
Стаховский об амбициях Свитолиной
Стаховский рассказал, что старается следить за матчами украинских теннисисток. Но из-за разницы во времени смотрит только поединки, которые проходят в первой половине дня.
Достойно внимания Пока не вижу успешности в смене команды, – экс-спонсор Свитолиной о вылете из Australian Open
Сергей признался, что хотел бы, чтобы трофей Australian Open над своей головой подняла первая ракетка Украины. По словам Сергея, Элина Свитолина – яркая теннисистка со своей игрой, которая уже долгое время держится на верху списка WTA.
Экс-теннисист уверен, что Свитолина имеет все для того, чтобы возглавить мировой рейтинг.
Элина достойна быть первой ракеткой мира. И больше всего хочется, чтобы она уже наконец выиграла Грэнд Слэм. Но это не так легко,
– рассказал Стаховский.
Костюк будет в топах WTA
Поделился своим мнением Сергей и о карьере Марты Костюк. Стаховский отметил, что 19-летняя киевлянка – будущее украинского тенниса.
Опытный спортсмен уверен, что Марте удастся вскоре солидно подняться в рейтинге.
Не удивлюсь, если через пару лет мы увидим ее на первых строчках рейтинга. Возможно, уже в этом сезоне,
– ответил экс-теннисист.
- Сергей Стаховский в январе 2022-го завершил карьеру.
- Последним турниром для украинца стал Открытый чемпионат Австралии. Наш спортсмен уже в первом круге квалификации потерпел поражение от американца Джеффри Джона Вулфа.