Стаховський про амбіції Світоліної

Стаховський розповів, що старається стежити за матчами українських тенісисток. Але через різницю у часі дивиться лише поєдинки, які відбуваються у першу половину дня.

Варте уваги Поки що не бачу успішності у зміні команди, – ексспонсор Світоліної про виліт із Australian Open

Сергій зізнався, що хотів би, щоб трофей Australian Open над своєю головою підійняла перша ракетка України. За словами Сергія, Еліна Світоліна – яскрава тенісистка зі своєю грою, яка вже тривалий час тримається на верху списку WTA.

Екстенісист впевнений, що Світоліна має усе для того, щоб очолити світовий рейтинг.

Еліна достойна бути першою ракеткою світу. І найбільше хочеться, щоб вона вже нарешті виграла Гренд Слем. Але це не так легко,

– розповів Стаховський.

Костюк буде у топах WTA

Поділився своєю думкою Сергій і про кар'єру Марти Костюк. Стаховський зазначив, що 19-річна киянка – майбутнє українського тенісу.

Досвідчений спортсмен впевнений, що Марті вдасться незабаром солідно підійнятись у рейтингу.

Не здивуюсь, якщо через пару років ми побачимо її на перших рядках рейтингу. Можливо, вже у цьому сезоні,

– відповів екстенісист.