Неожиданная встреча
Александр Усик встретился за чаем с известным бывшим бойцом ММА. Общую фотографию на своей странице в инстаграме выложил сам российский боец Олег Тактаров.
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Россиянин коротко прокомментировал фотографию: "С чемпионом".
- Олег Тактаров – чемпион мира по смешанным единоборствам (1995 г.), который выступал под псевдонимом "Русский медведь" и провел 24 поединка.
Встреча Усика и Тактарова / Фото с instagram.com/olegtaktarov_official
Бой Усик – Джошуа: что известно
- Александр Усик и Энтони Джошуа 25 сентября выйдут на ринг на арене футбольного клуба Тоттенхэм.
- Джошуа в случае поражения сможет провести реванш против украинца. Если боксер из Украины проигает Энтони, то по условиям контракта не сможет провести второй бой против британца.
- Поединок против Джошуа принесет украинскому боксеру самый большой гонорар в карьере.