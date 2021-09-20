Неожиданная встреча

Александр Усик встретился за чаем с известным бывшим бойцом ММА. Общую фотографию на своей странице в инстаграме выложил сам российский боец Олег Тактаров.

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Россиянин коротко прокомментировал фотографию: "С чемпионом".

Олег Тактаров – чемпион мира по смешанным единоборствам (1995 г.), который выступал под псевдонимом "Русский медведь" и провел 24 поединка.



Встреча Усика и Тактарова / Фото с instagram.com/olegtaktarov_official

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