Несподівана зустріч

Олександр Усик зустрівся за чаєм із відомим колишнім бійцем ММА. Спільну світлину на своїй сторінці в інстаграмі виклав сам російський боєць Олег Тактаров.

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Росіянин коротко прокоментував світлину: "З чемпіоном".

Олег Тактаров – чемпіон світу зі змішаних єдиноборств (1995 року), виступав під псевдонімом "Російський ведмідь" та провів 24 поєдинки.



Зустріч Усика та Тактарова / Фото з instagram.com/olegtaktarov_official

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