Несподівана зустріч
Олександр Усик зустрівся за чаєм із відомим колишнім бійцем ММА. Спільну світлину на своїй сторінці в інстаграмі виклав сам російський боєць Олег Тактаров.
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Росіянин коротко прокоментував світлину: "З чемпіоном".
- Олег Тактаров – чемпіон світу зі змішаних єдиноборств (1995 року), виступав під псевдонімом "Російський ведмідь" та провів 24 поєдинки.
Зустріч Усика та Тактарова / Фото з instagram.com/olegtaktarov_official
Бій Усик – Джошуа: що відомо
- Олександр Усик та Ентоні Джошуа 25 вересня вийдуть на ринг на арені футбольного клубу Тоттенхем.
- Джошуа у разі поразки зможе провести реванш проти українця. Якщо боксер із України програє Ентоні, то за умовами контракту не зможе провести другий бій проти британця.
- Поєдинок проти Джошуа принесе українському боксеру найбільший гонорар у кар'єрі.