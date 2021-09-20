Несподівана зустріч

Олександр Усик зустрівся за чаєм із відомим колишнім бійцем ММА. Спільну світлину на своїй сторінці в інстаграмі виклав сам російський боєць Олег Тактаров.

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Росіянин коротко прокоментував світлину: "З чемпіоном".

  • Олег Тактаров – чемпіон світу зі змішаних єдиноборств (1995 року), виступав під псевдонімом "Російський ведмідь" та провів 24 поєдинки.


Зустріч Усика та Тактарова / Фото з instagram.com/olegtaktarov_official

Бій Усик – Джошуа: що відомо

  • Олександр Усик та Ентоні Джошуа 25 вересня вийдуть на ринг на арені футбольного клубу Тоттенхем.
  • Джошуа у разі поразки зможе провести реванш проти українця. Якщо боксер із України програє Ентоні, то за умовами контракту не зможе провести другий бій проти британця.
  • Поєдинок проти Джошуа принесе українському боксеру найбільший гонорар у кар'єрі.