Украинец, отказавшийся от фото с россиянами на подиуме еще в 2021 году, стал чемпионом мира

В Париже проходит чемпионат мира по параатлетике, на котором также разыгрываются лицензии на Паралимпиаду-2024. Украинские спортсмены продолжили ежедневную традицию и завоевали очередные медали.

В четвертый соревновательный день чемпионата мира по параатлетике сборная Украины завоевала четыре медали. Главным героем дня стал Игорь Цветов, пишет 24 Канал.

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Паралимпийская сборная Украины продолжает побеждать на чемпионате мира по легкой атлетике

Кроме медалей, в течение 12 июля на соревнованиях в Париже наша сборная также пополнила копилку шестью лицензиями на Паралимпиаду-2024 .

"Золото" в забеге на 200 метров завоевал Игорь Цветов, который на столь короткой дистанции смог опередить своих соперников на более чем две секунды! Он еще на Паралимпиаде в 2021 году в Токио публично демонстрировал свою гражданскую позицию, когда отказался делать совместное фото с гражданами "запоребрика"

Видео со счастливым победителем соревнований

"Серебро" Украине принесла Юлия Шуляр на 400-метровке. Украинка уступила только американке Брени Кларк, которая в финале установила мировой рекорд.

Смотрите медальный забег Юлии

С результатом 5.68 метра третьим в соревнованиях по прыжкам в длину стал Александр Литвиненко, а Зоя Овсий принесла "бронзу" в копилку нашей сборной в метании диска. Она показала результат 14:10 метра.

Также лицензию на Паралимпиаду-2024 смогли завоевать Ярослав Окапинский в беге на 200 метров и Роман Павлик, получив такое право в прыжках в длину.

Успехи Украины на ЧМ-2023 по параатлетике

За четыре дня финальных соревнований украинцы получили 16 лицензий на Паралимпийские игры-2024. Наши спортсмены завоевали 11 медалей, из которых 3 золотые, что позволяет Украине занимать промежуточное седьмое место в общем командном зачете.

. ЧМ по параатлетике продлится до 17 июля.