В третий соревновательный день чемпионата мира по параатлетике сборная Украины завоевала три медали, по одной разной степени. Наибольшим успехом отличилась прыгунья в длину Оксана Зубковская, пишет 24 Канал.

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Украинцы получили уже 10 лицензий на Паралимпиаду в Париже

После победы Романа Данилюка в толкании ядра второй триумф Украины на соревнованиях состоялся благодаря прыгунке в длину Оксане Зубковской. Она показала личный рекорд сезона – 5.78 метра, в пятый раз стала чемпионкой мира и принесла Украине очередную лицензию на Паралимпиаду-2024.

Смотрите видео победного прыжка Оксаны

Еще две медали в копилку нашей страны принесли толкатели ядра. Это сделали ветеран российско-украинской войны Виктор Легкодух ("серебро") и Виктория Шпачинская ("бронза"), которые на чемпионате мира также установили новые личные рекорды сезона.

Успехи Украины на ЧМ-2023 по параатлетике

За три дня финальных соревнований украинцы завоевали 10 лицензий на Паралимпиаду-2024. Наши спортсмены выиграли 7 медалей, из которых 2 золотые, что позволяет Украине занимать промежуточное седьмое место в общем командном зачете.