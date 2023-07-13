У четвертий змагальний день чемпіонату світу з параатлетики збірна України виборола чотири медалі. Головним героєм дня став Ігор Цвєтов, пише 24 Канал.

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Паралімпійська збірна України продовжує перемагати на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Окрім медалей, протягом 12 липня на змаганнях у Парижі, наша збірна також поповнила скарбничку шістьма ліцензіями на Паралімпіаду-2024.

"Золото" у забігу на 200 метрів здобув Ігор Цвєтов, який на такій короткій дистанції зміг випередити своїх суперників на більш ніж дві секунди! Він ще на Паралімпіаді в 2021 році у Токіо публічно демонстрував свою громадянську позицію, коли відмовився робити спільне фото із громадянами "запорєбріка".

Відео з щасливим переможцем змагань

"Срібло" Україні принесла Юлія Шуляр на 400-метрівці. Українка поступилась лише американці Брені Кларк, яка у фіналі встановила світовий рекорд.

Дивіться медальний забіг Юлії

З результатом 5.68 метри третім у змаганнях зі стрибків у довжину став Олександр Литвиненко, а Зоя Овсій принесла "бронзу" до скарбнички нашої збірної у метанні диска. Вона показала результат 14.10 метри.

Також ліцензію на Паралімпіаду-2024 змогли вибороти Ярослав Окапінський у бігу на 200 метрів та Роман Павлик, здобувши таке право у стрибках у довжину.

Зазначимо. ЧС з параатлетики триватиме до 17 липня.

Успіхи України на ЧС-2023 з параатлетики

За чотири дні фінальних змагань українці здобули 16 ліцензій на Паралімпійські ігри-2024. Наші спортсмени вибороли 11 медалей, з яких 3 золоті, що дозволяє Україні посідати проміжне сьоме місце в загальному командному заліку.