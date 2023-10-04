ФИФА определила хозяев Чемпионата мира по футболу 2030 года: победила заявка, где была Украина

ФИФА определил место для проведения чемпионата мира по футболу 2030 года. Турнир станет уникальным по проведению, ведь состоится сразу на трех континентах.

На проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году претендовало немало стран. Некоторые подали совместные заявки, как это сделали Испания и Португалия. Затем в эту заявку добавили и Украину. А уже после этого и Марокко. Сама эта заявка с небольшими изменениями и дополнениями в итоге победила. Но Украина не будет принимать матчи ЧМ-2030.

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Совет ФИФА принял решение, что единственной кандидатурой будет объединенная заявка Марокко, Португалии и Испании. Однако в 2030 году будет отмечаться столетие с момента первого чемпионата мира, который принимал Уругвай. Итак, "учитывая исторический контекст", решила три матча чемпионата мира провести в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Первый матч будет сыгран именно в Уругвае на "Эстадио Сентенарио" в Монтевидео.

Таким образом, Чемпионата мира по футболу состоится сразу на трех континентах – Европе, Африке и Южной Америке, и шести странах – Испании, Португалии, Марокко, Уругвае, Аргентине и Парагвае. Эти шесть стран получат автоматические путевки на турнир.

А как же Украина?

ФИФА в своем официальном сообщении по ЧМ-2030 никоим образом не упомянула об Украине. Хотя наша страна была присоединена к заявке Испании и Португалии официально еще в декабре 2022 года. Только в марте 2023 года к заявке решили добавить еще и Марокко.

Но впоследствии ситуация с Украиной оказалась "подвешенной". Причину назвали войну, которая продолжалась.

Хотя даже когда в заявку присоединили Марокко, премьер-министр Португалии Антониу Кошта в апреле заявил, что Украина остается в заявке на проведение ЧМ-2030.

И все же в финальный список стран-хозяев ЧМ-2030 Украина не попала.