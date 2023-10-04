На проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році претендувало чимало країн. Деякі подали спільні заявки, як це зробили Іспанія та Португалія. Потім до цієї заявки додали й Україну. А вже після цього і Марокко. Сам ця заявка з невеликими змінами та доповненнями в підсумку і перемогла. Але Україна не буде приймати матчі ЧС-2030.

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Рада ФІФА прийняла рішення що єдиною кандидатурою буде об’єднана заявка Марокко, Португалії та Іспанії. Однак у 2030 році відзначатиметься століття з моменту першого чемпіонат світу, який приймав Уругвай. Тож, "враховуючи історичний контекст", вирішила три матчі чемпіонату світу провести в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Тож перший матч буде зіграно саме в Уругваї на "Естадіо Сентенаріо" в Монтевідео.

Таким чином Чемпіонату світу з футболу відбудеться одразу на трьох континентах – Європі, Африці та Південній Америці, та шести країнах – Іспанії, Португалії, Марокко, Уругваї, Аргентині та Парагваї. Ці шість країн отримають автоматичні путівки на турнір.

А як же Україна?

ФІФА у своєму офіційному повідомленні щодо ЧС-2030 жодним чином не згадала про Україну. Хоча наша країна була долучена до заявки Іспанії та Португалії офіційно ще в грудні 2022 року. Лише в березні 2023 року до заявки вирішили додати ще й Марокко.

Але згодом ситуація з Україною виявилася "підвішеною". Причино назвали війну, яка і далі тривала.

Хоча навіть коли до заявки долучили Марокко, прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта у квітні заявив, що Україна залишається в заявці на проведення ЧС-2030.

Та все ж таки у фінальний список країн-господарів ЧС-2030 Україна не потрапила.