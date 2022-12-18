Сборная Аргентины – чемпион мира по футболу 2022

Сборная Аргентина стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале "альбиселесте" победили Францию.

Аргентина победа на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Финал прошел в воскресенье, 18 декабря.

В финале Аргентина победила Францию со счетом 2:0. Голами отличились Месси и Ди Мария в первом тайме.

Для Аргентины это третья победа на чемпионате мира. Впервые команда победила в 1978 году, когда была хозяйкой турнира. Второй раз "альбиселесте" победили на ЧМ-1986.

Относительно Месси, он вышел на первое место по количеству матчей на чемпионатах мира. Финал стал для него 26 игрой на Мундиалях.

Он же выиграл гонку бомбардиров. Гол в финале стал для него шестым на ЧМ-2022.

Также благодаря этой победе, Месси выиграл почти все турниры на уровне сборной – к Копа Америку в 2021 году добавил еще и чемпионат мира в 2022 году.