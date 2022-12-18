Аргентина перемога на чемпіонаті світу з футболу 2022 в Катарі. Фінал відбувся у неділю, 18 грудня.

У фіналі Аргентина перемогла Францію. В основний час матч закінчився з рахунком 2:2. Голами відзначилися Мессі з пенальті та Ді Марія в першому таймі. У другому таймі Франція скоротила відставання в рахунку зусиллям Мбаппе, який теж відзначився ударом з пенальті. А за хвилину він забив ще один гол. Тож гра перейшла в овертайм. І там гол забив Мессі. Але у ворота аргентинців знову призначили пенальті, і Мбаппе оформив хет-трик. Тож після овертайму був рахунок 3:3. І все вирішилося в серії пенальті, де перемогу здобула Аргентина.

Для Аргентини це третя перемога на чемпіонаті світу. Вперше команда перемогла в 1978 році, коли була господаркою турніру. Вдруге "альбіселесте" перемогли на ЧС-1986.

Щодо Мессі, то він вийшов на перше місце за кількістю матчів на чемпіонатах світу. Фінал став для нього 26-ю грою на Мундіалях.

Також завдяки цій перемозі, Мессі виграв майже всі турніри на рівні збірної – до Копа Америки у 2021 році додав ще і чемпіонат світу у 2022 році.