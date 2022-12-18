Безумный финал созерцает весь мир. Французы никак не хотят доставать белое знамя, а наоборот до конца сражаются за честь своей страны.

Достойно внимания Он Бог футбола: Месси выводит сборную Аргентину вперед в финале ЧМ

Несмотря на слезы радости Ди Марии, уже готового праздновать победу Аргентины и финале, Килиан Мбаппе снова выравнивает шансы команд. Нападающий ПСЖ под давлением всего стадиона реализует свой второй пенальти в матче на 118-й минуте поединка. 11-метровый назначили после того, как мяч попал в руку одному из игроков латиноамериканской сборной. Мбаппе оформил хет-трик в финале, он второй игрок в истории, которому это удалось. Первым был англичанин Джефри Херст в финале 1966 года. 24 канал.

Гол Килиана Мбаппе: