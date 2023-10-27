На этой неделе в албанской Тиране начался молодежный чемпионат мира по борьбе среди женщин. Сборная Украины смогла принять награды на четвертый игровой день.

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Три медали для Украины

Именно в четверг, 26 октября, разыгрывались медали в пяти весовых категориях. В каждой из них Украина была представлена своей спортсменкой. Трем из них удалось получить награду.

Единое золото добыла в борьбе 21-летняя Соломия Винник в категории до 59 килограммов. На пути в финал девушка не заметила трех оппоненток, а в решающей схватке благодаря техническим очкам победила японку Сену Нагамото.

К слову, ее сестра-близнец Мария принимала участие в соревнованиях до 55 килограммов, но проиграла в матче за третье место румынке Андрее Ане. Кроме золота Соломии сборная Украины получила еще две бронзы.

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Оставили россиянку без медали

Анастасия Алпеева дошла до полуфинала соревнований до 76 килограммов, но вылетела в матч за бронзу, где одолела японку Надоку Ямамото. В свою очередь Манола Скобельская потерпела поражение еще в квалификации турнира до 68 килограммов.

Впрочем, 20-летняя атлетка получила шанс в утешительных встречах, дойдя до бронзового финала. Там украинка победила "нейтральную" россиянку Усалу Парфианович.

Была близка к награде Аида Керимова (до 50 килограммов), но в стычке за бронзу уступила Эмми Люттенауэр (Франция). В пятницу, 27 октября, за медали сразятся еще пятеро украинок: