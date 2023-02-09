Самым сильным составом: сборная Украины определила квартет на женский спринт ЧМ-2023

Чемпионат мира-2023 по биатлону набирает обороты. В пятницу 10 февраля программу соревнований продолжит спринтерская гонка среди женщин.

В пятницу, 10 февраля, на проходящем в немецком Оберхофе чемпионате мира по биатлону состоится женская спринтерская гонка. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом команды.

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В этой гонке Украина имеет четыре квоты, поэтому тренеры выбрали самых опытных биатлонисток. 10 февраля на старт спринта выйдут Елена Белосюк, Юлия Джима, Дарья Блашко и Анастасия Меркушина. Вне заявки оказались Анна Кривонос и Любовь Кипяченкова.

Состав сборной Украины на женский спринт ЧМ-2023

Елена Белосюк

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Дарья Блашко

Для Джимы и Меркушиной эта гонка станет второй на чемпионате мира. Напомним, что в смешанной эстафете наши биатлонисты финишировали на 10-м месте. В этой гонке Украину представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Возвращение Блашко

Отметим, что Дарья Блашко в последний момент попала в состав сборной. Биатлонистка длительное время восстанавливалась после последствий коронавируса.

Возвращение Блашко прокомментировал тренер мужской сборной Юрай Санитра, в лагере которой Дарья готовилась к ЧМ.

Даша болела, имела тяжелый диагноз. Вчера проводили контрольную тренировку. Если все будет хорошо, то договорились с тренерами, что пробежит спринт. Тогда будет понятно, рассчитывать ли на нее в эстафете,

– рассказал Санитра.

Женская спринтерская гонка на чемпионате мира по биатлону состоится 10 февраля и начнется в 15.30 по киевскому времени.