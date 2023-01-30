8 февраля в немецком Оберхофе стартует чемпионат мира-2023 по биатлону. Украинская сборная уже определилась с предварительными составами.

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В женской команде вакантным остается одно место, на которое претендуют две спортсменки – Александра Меркушина и Дарья Блашко. И если чемпионка ЕЮОФ-2023 Меркушина-младшая находится в отличной форме, то состояние Дарьи вызывает вопросы.

Блашко не планирует завершать сезон

В последний раз Блашко соревновалась на четвертом этапе Кубка мира в Поклюке. Затем стало известно, что 27-летняя биатлонистка переболела коронавирусом и выбыла из состава команды.

Я заболела коронавирусом еще в Рупольдинге. Быстро восстановилась через четыре дня, начала тренироваться. Потом мы переехали в Антхольц, там я готовилась к участию в спринте, но с утра проснулась от того, что у меня головокружение. Потом поехали к врачам и оказалось, что у меня воспаление вестибулярного нерва. Там назначили лечение, после чего я начала лечиться в Украине,

– рассказала биатлонистка.

Впрочем, Дарья не теряет оптимизма и надеется попасть в число участников чемпионата мира.

У меня есть надежда, что вы меня увидите на чемпионате мира, но посмотрим, как получится. В понедельник поеду к врачу, если все будет хорошо, тогда будем решать с тренером, что делать дальше. Конечно, не планирую заканчивать сезон. Еще есть время. Надеюсь, что успею восстановиться как можно скорее,

– сказала Блашко.

Отметим, что Дарья Блашко выигрывала бронзу в женской эстафете на ЧМ-2021. На Кубке мира в Обергофе она вместе с Артемом Тищенко получила бронзовую награду.

Важно! Чемпионат мира-2023 по биатлону состоится в немецком Обергофе с 8 по 19 февраля. Программу соревнований откроет смешанная эстатета 4 x 7,5 км.

Напомним, что сборная Украины по биатлону впервые с 2018 года попала в топ-3 медального зачета чемпионата Европы. Наши спортсмены завоевали 3 награды: золото у Анастасии Меркушиной, серебряные медали у Юлии Джимы и Антона Дудченко.