На чемпионате мира по биатлону будет представлена вся программа. Спортсмены выйдут на старты в спринтах, гонках-преследованиях, индивидуальных гонках, эстафетах, масс-стартах, а также смешанных эстафетах.

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Украину на турнире будут представлять 12 биатлонистов и биатлонисток.

С 8 по 19 февраля, когда будет чемпионат мира, гонок не будет только 9, 13 и 17 февраля. 12, 18 и 19 февраля будет сразу по две гонки в день.

Календарь чемпионата мира по биатлону 2023

Среда, 8 февраля, 15:45. Смешанная эстафета

Пятница, 10 февраля, 15.30. Женщины, спринт (7,5 км)

Суббота, 11 февраля, 15:30. Мужчины, спринт (10 километров)

Воскресенье, 12 февраля, 14:25. Женщины, гонка преследования (10 км)

Воскресенье, 12 февраля, 16:30. Мужчины, гонка преследования (12,5 км)

Вторник, 14 февраля, 15.30. Мужчины, индивидуальная гонка (20 километров)

Среда, 15 февраля, 15.30. Женщины, индивидуальная гонка (15 км)

Четверг, 16 февраля, 16:10. Одиночная смешанная эстафета

Суббота, 18 февраля, 12:45. Мужчины, эстафета (4х7,5 км)

Суббота, 18 февраля, 16:00. Женщины, эстафета (4х6 километров)

Воскресенье, 19 февраля, 13:30. Мужчины, масс-старт (15 километров)

Воскресенье, 19 февраля, 16:15. Женщины, масс-старт (12,5 километров)

Прямая трансляция всех гонок чемпионата мира будет доступна на сайте "Суспільне спорт" и местных каналах Суспільне. На "Радіо Промінь" будет радиотрансляция части гонок чемпионата мира по биатлону.