В пятницу, 10 февраля, на проходящем в немецком Оберхофе чемпионате мира по биатлону состоится женская спринтерская гонка. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом команды.
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В этой гонке Украина имеет четыре квоты, поэтому тренеры выбрали самых опытных биатлонисток. 10 февраля на старт спринта выйдут Елена Белосюк, Юлия Джима, Дарья Блашко и Анастасия Меркушина. Вне заявки оказались Анна Кривонос и Любовь Кипяченкова.
Состав сборной Украины на женский спринт ЧМ-2023
- Елена Белосюк
- Юлия Джима
- Анастасия Меркушина
- Дарья Блашко
Для Джимы и Меркушиной эта гонка станет второй на чемпионате мира. Напомним, что в смешанной эстафете наши биатлонисты финишировали на 10-м месте. В этой гонке Украину представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.
Возвращение Блашко
Отметим, что Дарья Блашко в последний момент попала в состав сборной. Биатлонистка длительное время восстанавливалась после последствий коронавируса.
Возвращение Блашко прокомментировал тренер мужской сборной Юрай Санитра, в лагере которой Дарья готовилась к ЧМ.
Даша болела, имела тяжелый диагноз. Вчера проводили контрольную тренировку. Если все будет хорошо, то договорились с тренерами, что пробежит спринт. Тогда будет понятно, рассчитывать ли на нее в эстафете,
– рассказал Санитра.