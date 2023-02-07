На смешанной эстафете на чемпионате мира первые два этапа будут женскими, два заключительных – мужскими. Украинцы до этого никогда не завоевали медали в смешанной эстафете на чемпионате мира, но в 2023 году могут это изменить.

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Тренер сборной Украины Юрай Санитра решил, что в первой гонке на турнире выступят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

В целом, Украина впервые выступит в смешанной эстафете таким составом. До этого Антон Дудченко ни разу не бежал смешанную эстафету на уровне Кубка мира или чемпионата мира. А на предыдущем старте – чемпионате Европы по биатлону – вместо Дмитрия Пидручного гонку бежал Артем Прима. Все потому, что Пидручный восстанавливался после травмы и операции. И не до конца было известно, успеет ли он восстановиться и набрать необходимую форму в чемпионат мира.

"Что касается мужской части, то большую роль сыграла тренировка, где я увидел работу Пидручного. Проанализировали и решили, что Пидручный будет стартовать. Скажу, что не в худшем состоянии находятся Прима и Цимбал. Радует то, что есть запас", – рассказал Юрай Санитра.

Для Пидручного это не будет первой гонкой в 2023 году. В начале января он возобновил тренировку, а уже 2 февраля завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира IBU.

"Думаю, что Пидручный немного скромный. Я смотрел на его выступление в Обертилиасе, видел его тренировки – не сомневаюсь, что Пидручный сможет пробежать на самом высоком уровне. Знаю его характер и отношение к эстафете. Он может показать очень хороший результат", – убежден Юрай Санитра.

Чемпионат мира по биатлону стартует 8 февраля смешанной эстафетой. Она начнется в 15.45. Следующая гонка состоится уже в пятницу, 10 февраля, в 15.30. Это будет спринт у женщин. В субботу, 11 февраля, на старт спринтерской гонки в 15:30 выйдут мужчины. На воскресенье, 12 февраля, запланированы сразу две гонки-преследования – на 14:25 у женщин и 16:30 у мужчин.

В целом чемпионат мира продлится до 19 февраля. За это время состоится 12 стартов.