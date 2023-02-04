Сборная Украины по биатлону окончательно определилась со составами чемпионата мира-2023. Турнир пройдет в немецком Обергофе с 8 по 19 февраля.
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В мужскую и женскую команды попали по шесть биатлонистов, однако одновременно на старт смогут выйти только четверо. Пятерых членов команды тренер мужской сборной Юрай Санитра назвал еще в конце января.
На последнее место претендовали Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк и Артем Тищенко. В итоге выбор пал на последнего. Полный состав нашей сборной среди мужчин следующий:
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Богдан Цымбал
- Денис Насико
- Артем Тищенко
Возвращение Блашко
Хорошие новости пришли и для состава женской команды. В предварительную заявку не попала Дарья Блашко, имевшая воспаление вестибулярного нерва. Впрочем, она успела пройти лечение и восстановиться до соревнований. Как выглядит заявка женской сборной Украины:
- Елена Белосюк
- Юлия Джима
- Анастасия Меркушина
- Анна Кривонос
- Любовь Кипяченкова
- Дарья Блашко
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На чемпионате мира по биатлону будет разыграно 12 комплектов медалей. Состязание начнется с классической смешанной эстафеты в среду, 8 февраля.