На чемпіонаті світу з біатлону буде представлена уся програма. Спортсмени вийдуть на старти у спринтах, гонках-переслідуваннях, індивідуальних гонках, естафетах, масстартах, а також змішаних естафетах.

До теми Україна назвала склад на першу гонку чемпіонату світу з біатлону

Україну на турнірі представлятимуть 12 біатлоністів та біатлоністок.

З 8 по 19 лютого, коли триватиме чемпіонат світу, гонок не буде лише 9, 13 та 17 лютого. Натомість 12, 18 та 19 лютого буде одразу по дві гонки в день.

Календар чемпіонату світу з біатлону 2023

Середа, 8 лютого, 15:45. Змішана естафета

П'ятниця, 10 лютого, 15:30. Жінки, спринт (7,5 кілометрів)

Субота, 11 лютого, 15:30. Чоловіки, спринт (10 кілометрів)

Неділя, 12 лютого, 14:25. Жінки, гонка переслідування (10 кілометрів)

Неділя, 12 лютого, 16:30. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 кілометрів)

Вівторок, 14 лютого, 15:30. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 кілометрів)

Середа, 15 лютого, 15:30. Жінки, індивідуальна гонка (15 кілометрів)

Четвер, 16 лютого, 16:10. Одиночна змішана естафета

Субота, 18 лютого, 12:45. Чоловіки, естафета (4х7,5 кілометрів)

Субота, 18 лютого, 16:00. Жінки, естафета (4х6 кілометрів)

Неділя, 19 лютого, 13:30. Чоловіки, масстарт (15 кілометрів)

Неділя, 19 лютого, 16:15. Жінки, масстарт (12,5 кілометрів)

Пряма трансляція усіх гонок чемпіонату світу буде доступна на сайті "Суспільне Спорт" та місцевих каналах Суспільного. На "Радіо Промінь" буде радіотрансляція частини гонок чемпіонату світу з біатлону.