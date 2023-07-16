Украина финишировала в топ-десятке медального зачета на молодежном Евро по легкой атлетике
"Сине-желтым" удалось привезти из Финляндии четыре медали Евро U23, из них две – золотые. Это позволило нашей сборной оказаться в топ-10, но до победы было далеко.
В финском городе Эспоо подошел к завершению чемпионат Европы U23 по легкой атлетике. Среди участников была и сборная Украины, поехавшая на соревнования в составе 41 спортсмена, пишет 24 канал.
По теме Личный рекорд: Михаил Кохан защитил звание чемпиона Европы U23 по метанию молота
По итогу соревнования "сине-желтые" завоевали четыре медали в течение одного дня. Михаил Кохан завоевал золото в метании молота, а Артур Фельфнер стал победителем в метании копья.
Также двум спортсменам покорилось серебро. Роман Петрук и Олег Дорощук показали идентичные результаты в прыжках в высоту, что позволило обоим выиграть серебро.
Эти четыре награды позволили Украине оказаться в топ-десятке итогового медального зачета. Победителем стала сборная Великобритании, выигравшая семь золотых медалей.
Медальный зачет чемпионата Европы U23:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|З
|С
|Б
|ВМЕСТЕ
|1
|Великобритания
|7
|3
|4
|14
|2
|Франция
|6
|4
|5
|15
|3
|Нидерланды
|4
|3
|2
|9
|4
|Испания
|4
|2
|5
|11
|5
|Норвегия
|4
|2
|3
|9
|6
|Италия
|3
|6
|2
|11
|7
|Финляндия
|3
|3
|4
|10
|8
|Германия
|2
|4
|2
|8
|9
|Турция
|2
|3
|1
|6
|10
|Украина
|2
|2
|0
|4
Читайте также Ирина Геращенко и Юлия Левченко получили для Украины олимпийские лицензии в легкой атлетике
В этом году молодежная сборная улучшила свои позиции, ведь в 2021 году Украина выиграла только три медали. Следующий Евро U23 состоится в 2025 году в норвежском Бергене.