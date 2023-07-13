Бывшая спортсменка, а ныне член МОК и майор российской армии сбежала из "большой страны". Вот так "патриоты" страны сумасшедшего Владимир Путина.
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"Патриотка великой страны"
Елена Исинбаева, преимущественно умалчивающая о своей жизни, переехала жить в испанский город Тенерифе. Бывшая российская легкоатлетка была замечена в роскошном комплексе на Канарских островах.
А как случилось, что Исинбаева бежала в Европу, которая, по словам России, загнивает и помогает Украине в войне против России.
Исинбаева переехала в Испанию / Фото El Digital Sur
После этих фото появилась информация о переезде Исинбаевой на службе в российской армии. Оказалось, что Елене дали бессрочный отпуск за заслуги в войне против Украины.
Напомним, что в феврале 2023-го Украина на Исинбаево, вместе с еще тремя представителями Международного олимпийского комитета по России, наложили санкции. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.
Санкции рассчитаны на долгие 50 лет. Относительно Исинбаевой и других введены экономические ограничения (блокирование активов и вывод капиталов), аренда госимущества, им запрещено пересекать границу с Украиной и приобретать в собственность земельные участки и другие полученные санкции.
Главное о спортивных достижениях Исинбаевой
- Елена Исинбаева является трехкратным призером Олимпийских игр, дважды добывала "золото" (2004 и 2008) и однажды "бронзу" (2012) по прыжкам с шестом.
- Россиянка является мировой рекордсменкой по прыжкам с шестом на открытом воздухе. Ее рекорд составляет 5,6 метра, который был установлен в 2009 году на соревнованиях в швейцарском Цюрихе.