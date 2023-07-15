У Фінляндції в ці дні проходить чемпіонат Європи з легкої атлетики U23. Збірну України на турнірі представляють 41 спортсмен і вони вже почали приносити нагороди нашій країні, пише 24 канал.

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Так, Михайло Кохан захистив звання чемпіона Європи з метання молота. Цього року 22-річний дніпрянин вже вигравав молодіжний Кубок Європи та брав друге місце на Європейських іграх.

На ЧЄ U23 Кохан захопив проміжне лідерство після перших двох спроб, показавши результат 76,16 метра. Поступившись опонентам у п'ятій спробі, Михайло після цього зробив фінальний ривок та встановив результат 77,21 метра.

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Це дозволило українцю взяти вже п'яту поспіль перемогу в сезоні-2023. До того ж цей показник став рекордним для Кохана в сезоні, адже на Європейських іграх легкоатлет підкорив 77,03 метра.

Результати змагання з метання молота серед чоловіків на чемпіонаті Європи U23: