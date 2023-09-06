Украина узнала соперника в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу

Подопечные Угиса Крастиньша избежали встречи с лидером группы D сборной Франции. В плей-офф украинцы сыграют с соперником, который по силам нашей команде.

Сборная Украины по волейболу в матче 5-го тура группового этапа победила по сетам 3:0 Испанию и запрыгнула на последнюю ступеньку поезда, отправлявшегося в плей-офф Евроволей-2023. Украинцам оставалось дождаться результата матча Болгария – Словения, после которого произошло окончательное распределение мест в группе В, сообщает 24 Канал.

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В заключительном матче группы В Словения обыграла Болгарию со счетом 3:0. Этот результат позволил Украине финишировать на третьем месте и получить в сопернике вторую команду из группы D. Таким образом, в 1/8 финала подопечные Крастиньша сыграют против Португалии. В настоящее время точная дата поединка неизвестна. Ориентировочно матч состоится 8 или 9 сентября.

Если Украина пройдет в Португалию, то в четвертьфинале сыграет против победителя пары Словения – Турция.

Соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ