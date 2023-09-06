Збірна України з волейболу в матчі 5-го туру групового етапу перемогла за сетами 3:0 Іспанію та застрибнула на останню сходинку потягу, який вирушав у плей-оф Євроволей-2023. Українцям залишалося дочекатися результату матчу Болгарія – Словенія, після якого відбувся остаточний розподіл місць в групі В, повідомляє 24 Канал.

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У заключному матчі групи В Словенія обіграла Болгарію з рахунком 3:0. Цей результат дозволив Україні фінішувати на третьому місці та отримати в супернику другу команду з групи D. Таким чином, у 1/8 фіналу підопічні Крастіньша зіграють проти Португалії. Наразі точна дата поєдинку невідома. Орієнтовно матч відбудеться 8 або 9 вересня.

Якщо Україна пройде Португалію, то у чвертьфіналі зіграє проти переможця пари Словенія – Туреччина.

Суперник України в 1/8 фіналу ЧЄ