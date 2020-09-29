Английский чемпионат может быть досрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно еще у 10 футболистов английского клуба были выявлены положительные тесты на COVID-19.

Пандемия коронавируса лишь набирает обороты среди футболистов английских клубов. Команды разрабатывают новые правила, внедрив которые сезон АПЛ будет прекращен из-за пандемии, сообщает BBC.

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Жесткие правила АПЛ

Новое тестирование проводилось с 21 по 27 сентября, всего было проверено 1595 человек. Положительные тесты на коронавирус были выявлены у 10 игроков. Все инфицированные были срочно изолированы на 10 суток. АПЛ не сообщило фамилии и клубы, где были выявлены новые положительные тесты.

Если в новом сезоне команды успеют сыграть 2/3 или 3/4 матчей от общего количества, тогда чемпионат досрочно завершат. В других ситуациях сезон может быть аннулирован.

Наибольшая угроза по срыву чемпионата может возникнуть в декабре этого года. По состоянию на первый месяц зимы в АПЛ клубы уже сыграют 45% от всех поединков сезона, поэтому в случае ухудшения ситуации с коронавирусом сезон может быть отменен.

Сезон-2019/20 был также досрочно прекращен. Команды успели сыграть 29 туров, клубы доиграли чемпионат летом, где в последних матчах чемпионом стал "Ливерпуль".

Добавим, что к началу сезона многие футболисты из клубов АПЛ заболели коронавирусом. Тогда результат оказался положительным у 14 футболистов из 12 клубов.

В новом сезоне команды уже успели сыграть три стартовых тура. После сыгранных поединков таблицу возглавляет "Лестер", показавший 10-процентный показатель – три победы. Ему в спину дышит "Ливерпуль", команда Клоппа также еще не знает горечи поражений в этом сезоне. Тройку лидеров замыкает "Эвертон", в их активе также 9 очков.