Новый сезон английской Премьер-лиги оказался под угрозой срыва из-за вспышки COVID-19. После небольшого отпуска случаи заражения коронавирусом обнаружили в 12 клубах.

О том, что COVID-19 обнаружен у футболистов 12 клубов, сообщает британский таблоид The ​​Telegraph.

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Издание сообщает, что перед восстановлением тренировок футболисты всех 20 клубов АПЛ прошли тестирование на COVID-19.

Результат оказался положительным у 14 футболистов из 12 клубов. Имена больных не называют.

В АПЛ обеспокоены ситуацией

Сообщается, что организаторы турнира обеспокоены ситуацией. В частности, во время отпуска футболисты контактировали друг с другом.

Из-за этого количество положительных тестов может возрасти.

Кто сыграет в АПЛ и когда старт сезона

Новый сезон должен был начаться 8 августа, но из-за COVID-19 было принято решение отложить старт на 12 сентября.

Участники АПЛ: