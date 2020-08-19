Вспышка COVID-19 в АПЛ: положительные тесты сдали футболисты 12 клубов
Новый сезон английской Премьер-лиги оказался под угрозой срыва из-за вспышки COVID-19. После небольшого отпуска случаи заражения коронавирусом обнаружили в 12 клубах.
О том, что COVID-19 обнаружен у футболистов 12 клубов, сообщает британский таблоид The Telegraph.
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Издание сообщает, что перед восстановлением тренировок футболисты всех 20 клубов АПЛ прошли тестирование на COVID-19.
Результат оказался положительным у 14 футболистов из 12 клубов. Имена больных не называют.
В АПЛ обеспокоены ситуацией
Сообщается, что организаторы турнира обеспокоены ситуацией. В частности, во время отпуска футболисты контактировали друг с другом.
Из-за этого количество положительных тестов может возрасти.
Кто сыграет в АПЛ и когда старт сезона
Новый сезон должен был начаться 8 августа, но из-за COVID-19 было принято решение отложить старт на 12 сентября.
Участники АПЛ:
- Ливерпуль
- Манчестер Сити
- Манчестер Юнайтед
- Челси
- Лестер
- Тоттенхэм
- Вулверхэмптон
- Арсенал
- Шеффилд Юнайтед
- Бернли
- Саутгемптон
- Эвертон
- Ньюкасл
- Кристал Пэлэс
- Брайтон
- Вест Хэм
- Астон Вилла
- Лидс
- Вест Бромвич
- Фулхэм