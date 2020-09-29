Англійський чемпіонат може бути достроково призупинений через пандемію коронавірусу. Нещодавно ще у 10 футболістів англійського клубу були виявлені позитивні тести на COVID-19.

Пандемія коронавірусу лише набирає обертів серед футболістів англійських клубів. Команди розробляють нові правила, впровадивши які сезон АПЛ буде припинено через пандемію, повідомляє BBC.

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Жорсткі правила АПЛ

Нове тестування проводилось з 21 до 27 вересня, всього було перевірено 1595 осіб. Позитивні тести на коронавірус були виявлені у 10 гравців. Усі інфіковані були терміново ізольовані на 10 діб. АПЛ не повідомило прізвища та клуби, де були виявлені нові позитивні тести.

Якщо у новому сезоні команди встигнуть зіграти 2/3 або 3/4 матчів від загальної кількості, тоді чемпіонат достроково завершать. У інших ситуаціях сезон може бути анульовано.

Найбільша загроза щодо зриву чемпіонату може виникнути у грудні цього року. Станом на перший місяць зими в АПЛ клуби вже зіграють 45% від усіх поєдинків сезону, тому у разі погіршення ситуації з коронавірусом сезон може бути скасований.

Сезон-2019/20 був також достроково припинений. Команди встигли зіграти 29 турів, клуби дограли чемпіонат влітку, де у останніх матчах чемпіоном став "Ліверпуль".

Додамо, що до початку сезону чимало футболістів із клубів АПЛ захворіли на коронавірус. Тоді результат виявився позитивним у 14 футболістів з 12 клубів.

У новому сезоні команди вже встигли зіграти три стартові тури. Після зіграних поєдинків таблицю очолює "Лестер", який показав 10-відсотковий показник – три перемоги. Йому у спину дихає "Ліверпуль", команда Клоппа також ще не знає гіркоти поразок у цьому сезоні. Трійку лідерів замикає "Евертон", у їх активі також 9 очок.