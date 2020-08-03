Судьям разрешили удалять футболистов, которые специально кашляют на соперника во время матча
В Англии футболистам теперь следует быть осторожнее с кашлем во время матча. Их за это могут и выгнать с поля.
Английские арбитры получили предписание показывать красную карточку футболисту, который намеренно кашляет на соперника, пишет The Times.
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К такому шагу в Англии прибегли на фоне борьбы с коронавирусом. Следовательно, нарочитый кашель в сторону соперника во время матча будет приравниваться к агрессивным действиям, как и удар кулаком.
Зато судьи не будут отвечать за соблюдение социальной дистанции игроками во время празднования гола. А также за то, что они плюют на поле во время матча.
Новые правила вступили в силу в Англии немедленно.