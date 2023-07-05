В польском Кракове завершились III Европейские игры. Одним из героев соревнований стал боксер Александр Хижняк, который техническим нокаутом победил хорвата Габриэля Веочича и принес нашей сборной юбилейную 20-ю золотую медаль.

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Победа для Украины

После возвращения на Родину спортсмену устроили яркую встречу на границе. Дело в том, что Александр является инструктором спортивной команды Госпогранслужбы.

Свою золотую награду Хижняк посвятил всем пограничникам Украины, защищающим наше государство от российского нашествия.

"Я благодарен всем пограничникам, защищающим нашу страну. Благодарен всем военным, благодаря которым мы имеем возможность ездить на соревнования, выступать, прославлять нашу страну, завоевывать медали, чтобы играл гимн нашей страны и поднимался флаг.

Для нас спортсменов – это самое главное. Я очень счастлив вернуться домой, благодарен за столь теплый прием. Я горжусь, я горд, что я украинец и мне удалось привезти на нашу землю золотую медаль Европейских игр-2023", – сказал Хижняк.

Также Александр не забыл вспомнить Героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины.

Посвящаю эту победу всей Украине, тем людям, которые отдали свою жизнь за мир на нашей земле, тем людям, которые каждый день рискуют своей жизнью ради того, чтобы был мир, чтобы было счастье, чтобы не было войны на нашей земле,

– сказал чемпион Европейских игр-2023.

Видео встречи на границе Александра Хижняка