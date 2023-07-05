У польському Кракові завершилися III Європейські ігри. Одним з героїв змагань став боксер Олександр Хижняк, який технічним нокаутом переміг хорвата Габріеля Веочича та приніс нашій збірній ювілейну 20-ту золоту медаль.

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Перемога для України

Після повернення на Батьківщину спортсмену влаштували яскраву зустріч на кордоні. Річ у тім, що Олександр є інструктором спортивної команди Держприкордонслужби.

Свою золоту нагороду Хижняк присвятив усім прикордонникам України, які боронять нашу державу від російської навали.

"Я вдячний усім прикордонникам, які боронять нашу країну. Вдячний усім військовим, завдяки яким ми маємо можливість їздити на змагання, виступати, прославляти нашу країну, завойовувати медалі, щоб грав гімн нашої країни і підіймався прапор.

Для нас спортсменів – це найголовніше. Я дуже щасливий повернутися додому, вдячний за такий теплий прийом. Я пишаюсь, я гордий, що я українець і мені вдалося привезти на нашу землю золоту медаль Європейських ігор-2023", – сказав Хижняк.

Також Олександр не забув згадати Героїв, які віддали своє життя за незалежність України.

Присвячую цю перемогу всій Україні, тим людям, які віддали своє життя за мир на нашій землі, тим людям, які кожного дня ризикують своїм життям заради того, щоб був мир, щоб було щастя, щоб не було війни на нашій землі,

– сказав чемпіон Європейських ігор-2023.

Відео зустрічі на кордоні Олександра Хижняка