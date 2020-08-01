Чемпион WBC Хейни намекнул на бой с Ломаченко: кого хочет заменить американец
Чемпион WBC в легком весе Девин Хейни (24-0, 15 КО) может стать следующим соперником Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Он хотел бы заменить Лопеса и подраться с украинцем.
Об этом боксер намекнул в своем Twitter.
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Новый соперник украинца
Хейни тегнул Ломаченко, тем самым показав, что готов заменить чемпиона IBF Теофимо Лопеса (15-0, 15 КО), которого не устраивают финансовые условия, предложенные за бой с украинцем.
Лопес получил предложение в размере 1,2 миллиона долларов. Ломаченко же согласился на гонорар в размере более 3 миллионов долларов.
Ломаченко – Лопес: что известно о бое
На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBС, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.
Впервые соперники должны были встретиться 30 мая в США, но бой был перенесен из-за карантина.
Недавно WBC сообщила, что поединок состоится в сентябре. Впрочем, менеджеры обоих боксеров заявили, что поединок запланирован на 3 октября.
Достижения Хейни: главное
- В 2015 году Хейни дебютировал на взрослом уровне.
- С 2019 года по сей день является чемпионом мира по версии WBC в легком весе.
- Экс-чемпион WBC International (2019), WBO Inter-Continental (2019), IBF North American (2018/19), USBA (2018) в легком весе.
- В ноябре 2019 года в Лос-Анджелесе победил доминиканца Альфредо Сантьяго, который до поединка не получал еще ни одного поражения. Все судьи отдали победу Хэйни, американец праздновал защиту титула регулярного чемпиона мира по версии WBC в легком весе.