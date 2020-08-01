Чемпион WBC в легком весе Девин Хейни (24-0, 15 КО) может стать следующим соперником Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Он хотел бы заменить Лопеса и подраться с украинцем.

Об этом боксер намекнул в своем Twitter.

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Новый соперник украинца

Хейни тегнул Ломаченко, тем самым показав, что готов заменить чемпиона IBF Теофимо Лопеса (15-0, 15 КО), которого не устраивают финансовые условия, предложенные за бой с украинцем.

Лопес получил предложение в размере 1,2 миллиона долларов. Ломаченко же согласился на гонорар в размере более 3 миллионов долларов.

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На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBС, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.

Впервые соперники должны были встретиться 30 мая в США, но бой был перенесен из-за карантина.

Недавно WBC сообщила, что поединок состоится в сентябре. Впрочем, менеджеры обоих боксеров заявили, что поединок запланирован на 3 октября.

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