Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом оказался под угрозой срыва. При заключении контракта на бой Теофимо Лопеса не устроил гонорар.

Журналист The Athletic Майк Коппинджер сообщает, что чемпион мира по версии IBF Лопес недоволен предложенным гонораром. Лопес получил предложение в размере 1,2 миллиона долларов.

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Бой под угрозой

По информации журналиста, Лопес хочет гораздо большую сумму, чем ему предложили. Поэтому бой оказался под угрозой срыва.

Ломаченко согласился на гонорар в размере более 3 миллионов долларов.

Более того, сообщается, что Лопес уже согласился на бой с другим соперником.

До ориентировочной даты боя осталось чуть больше, чем 60 дней, и наши источники сообщают, что Теофимо смирился с защитой своего титула против другого соперника. Можно ли спасти этот бой?

– пишет Коппинджер.

Ломаченко – Лопес: что известно о бое

На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBС, WBA, WBO. Титул IBF все еще предстоит Лопесу.

Впервые соперники должны были встретиться 30 мая в США, но бой был перенесен из-за карантина.

Недавно WBC сообщила, что поединок состоится в сентябре. Впрочем, менеджеры обоих боксеров заявили, что поединок запланирован на 3 октября.