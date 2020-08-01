Чемпіон WBC Хейні натякнув на бій з Ломаченком: кого хоче замінити американець
Чемпіон WBC в легкій вазі Девін Хейні (24-0, 15 КО) може стати наступним суперником Василя Ломаченка (14-1, 10 КО). Він хотів би замінити Лопеса та побитись з українцем.
Про це боксер натякнув у своєму Twitter.
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Новий суперник українця
Хейні затегав Ломаченка, тим самим показавши, що готовий замінити чемпіона IBF Теофімо Лопеса (15-0, 15 КО), якого не влаштовують фінансові умови, запропоновані за бій з українцем.
Лопес отримав пропозицію у розмірі 1,2 мільйона доларів. Ломаченко ж погодився на гонорар у розмірі понад 3 мільйони доларів.
Ломаченко – Лопес: що відомо про бій
На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBС, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.
Вперше суперники мали зустрітися 30 травня у США, але бій був перенесений через карантин.
Нещодавно WBC повідомила, що поєдинок відбудеться у вересні. Втім, менеджери обох боксерів заявили, що двобій запланований на 3 жовтня.
Досягнення Хейні: головне
- У 2015 році Хейні дебютував на дорослому рівні.
- З 2019 року до сьогодні є чемпіоном світу за версією WBC у легкій вазі.
- Ексчемпіон WBC International (2019), WBO Inter-Continental (2019), IBF North American (2018/19), USBA (2018) у легкій вазі.
- У листопаді 2019 року в Лос-Анджелесі переміг домініканця Альфредо Сантьяго, який до поєдинку не зазнавав ще жодної поразки. Всі судді віддали перемогу Хейні, американець святкував захист титулу регулярного чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі.