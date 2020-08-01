Чемпіон WBC в легкій вазі Девін Хейні (24-0, 15 КО) може стати наступним суперником Василя Ломаченка (14-1, 10 КО). Він хотів би замінити Лопеса та побитись з українцем.

Про це боксер натякнув у своєму Twitter.

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Новий суперник українця

Хейні затегав Ломаченка, тим самим показавши, що готовий замінити чемпіона IBF Теофімо Лопеса (15-0, 15 КО), якого не влаштовують фінансові умови, запропоновані за бій з українцем.

Лопес отримав пропозицію у розмірі 1,2 мільйона доларів. Ломаченко ж погодився на гонорар у розмірі понад 3 мільйони доларів.

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На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBС, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.

Вперше суперники мали зустрітися 30 травня у США, але бій був перенесений через карантин.

Нещодавно WBC повідомила, що поєдинок відбудеться у вересні. Втім, менеджери обох боксерів заявили, що двобій запланований на 3 жовтня.

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