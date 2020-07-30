Обладатель титула IBF Теофимо Лопес уже очень ждет поединка против украинца Василия Ломаченко. Он заявил, что этот бой станет разминкой для Лопеса, но он все равно хочет нокаутировать украинца.

Лопес (14-0, 14 КО) рассказал в интервью DAZN о желании подраться с Ломаченко и почему он отказался от предложенного разминочного боя перед встречей с обладателем пояса WBA, WBO, WBC Franchise Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

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Разминка для Лопеса

По его словам, он рад, что не согласился на промежуточный бой. Бой с Ломаченко является для него приоритетным в этом году.

Теофимо намерен нокаутировать украинца. Он прямо сказал Бобу Арум, что у него не будет поединка для восстановления. Разминкой для Лопеса станет бой с Ломаченко.

У Теофимо большое желание вернуться на ринг, он смотрит вечера бокса от Top Rank на арене The Bubble, которые добавляют ему мотивации.

Снимать видео и подкалывать Ломаченко было круто. Я просто хочу, чтобы этот бой состоялся ради болельщиков и ради меня,

– заявил Лопес.

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Боксерский поединок должен был состояться еще 30-го мая, однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Летом в WBC сообщили, что бой состоится в сентябре. Однако Боб Арум заявил, что поединок перенесут на октябрь.

На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBС, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.

Как сообщили The Atheltic источники, Top Rank 27 июля начала переговоры с поединка между Ломаченко и Лопесом. Бой, как и сообщалось, запланирован на 3 октября.