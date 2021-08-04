Чемпион мира из США: новый потенциальный соперник Ломаченко

Василий Ломаченко получил еще одного потенциального кандидата на следующий бой. Украинский боксер может подраться с Джозефом Диасом.

Еще один претендент на бой с украинцем

33-летний украинский боксер уже 11 декабря 2021 года вернется на ринг. Василий Ломаченко ждет своего следующего соперника.

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Список кандидатов пополнил временный чемпион по версии WBC Джозеф Диас. Об этом написал инсайдер Лэнс Пагамайр.

Ранее сообщалось, что украинец может выйти на ринг против экс-чемпиона IBF Ричарда Комми. Кто бы ни был соперником Ломаченко, но Василий намерен провести свой следующий поединок на легендарной арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке (США).

Кто может стать соперником Ломаченко