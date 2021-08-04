Еще один претендент на бой с украинцем
33-летний украинский боксер уже 11 декабря 2021 года вернется на ринг. Василий Ломаченко ждет своего следующего соперника.
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Список кандидатов пополнил временный чемпион по версии WBC Джозеф Диас. Об этом написал инсайдер Лэнс Пагамайр.
Ранее сообщалось, что украинец может выйти на ринг против экс-чемпиона IBF Ричарда Комми. Кто бы ни был соперником Ломаченко, но Василий намерен провести свой следующий поединок на легендарной арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке (США).
Кто может стать соперником Ломаченко
- Украинец ждет реванша с Теофимо Лопесом. О втором бое обе стороны заговорили после победы Ломаченко над японцем Масайоши Накатани.
- Также украинский боксер имеет шанс выйти на ринг против Джорджа Камбососа из Австралии.
- Василий не прочь провести поединок с Дэвином Хейни. Боксеры бросали вызов друг другу в твиттере.