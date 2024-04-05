Экс-игрок Арсенала оценил шансы "канониров" стать чемпионами АПЛ: при чем здесь фактор Мудрика

Бывший игрок Арсенала и Челси Уильям Галлас оценил потенциальную пользу Михаила Мудрика для "канониров". Также он раскрыл причины заинтересованности Микеля Артеты в украинском вингере.

Уильям Галлас считает, что Мудрик может помочь Арсеналу добыть титул чемпионов. Этим летом Челси хочет продать нескольких игроков и "канониры" могут воспользоваться этим, сделав ставку на украинского полузащитника.

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Фактор Мудрика, который поможет Арсеналу

Экс-игрок Арсенала рассказал, что Михаил Мудрик может хорошо подойти команде с его скоростью и качеством. Именно поэтому он и нравится Артете.

До того, как он подписал контракт с Челси, Арсенал почти купил его, но он передумал, и вы не можете этого забыть. Я уже говорил, что Арсенал выиграет титул в следующем году, а не в этом году, и если они подпишут Мудрика, это может им помочь,

- отметил Уильям Галлас.

Ранее он также заявил, что Арсенал получит Мудрика, если предложит щедрую сумму, ведь Челси сейчас имеет определенные финансовые трудности.

Мудрик должен был перейти в Арсенал, однако команда не потянула "финансовые прихоти" Шахтера. В январе 2023 года украинца подписало Челси. Этот трансфер стал рекордным в истории украинского футбола – 70 млн евро и 30 млн бонусов.

В конце февраля 2024 года появилась информация, что "канониры" снова могут попытаться подписать украинца.

Сейчас Арсенал занимает 2 позицию в турнирной таблице и претендует на чемпионство. За команду "канониров" уже играет украинец – Александр Зинченко.

Всего в сезоне-2023/2024 Михаил Мудрик провел 22 матча, забил 4 гола и оформил 4 голевые передачи. Два мяча он забил в последних четырех матчах.